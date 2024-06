Serbie - Angleterre : voir la belle occasion de Kyle Walker

Kyle Walker manque la balle de 2-0 ! Après une belle récupération de Rice, Saka lance Walker en profondeur. L'arrière droit anglais se sert de sa vitesse pour rentrer dans la surface et part défier le gardien adverse, mais son centre n'est repris par personne et finit en sortie de but... Quelle occasion ratée par l'Angleterre !