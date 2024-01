Un amour hors du temps

Fiction étrangère • Romance

Sarah mène une vie paisible à la campagne avec son père et son fils. Un jour, un homme étrangement costumé surgit de nulle part. Il s’appelle Rip et semble complètement perdu. Peu à peu, la mémoire lui revient et il se souvient… qu’il vient du 18ème siècle. Peu à peu, sa folle histoire s’avère être réelle, comme les sentiments de Sarah à son égard.