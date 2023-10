Un associé à croquer

Maggie et Jodie, deux sœurs, ont été élevées par leur tante Dee à Brattleboro, dans le Vermont. Dee tient une boutique de bonbons, "Aunt Dee’s" et a créé "Le festival des friandises d’automne" lorsque les filles étaient jeunes. Trente ans plus tard, Maggie vit à Minneapolis. Elle s’occupe de mettre en relation des petites entreprises et des investisseurs, avec son ex-petit ami, Jonathan. Ils essaient de convaincre Ella, qui a une entreprise de pâtisseries au potiron, de développer son business. Maggie doit se rendre à Brattleboro pour la lecture du testament de sa tante Dee, décédée six mois auparavant. Elle y retrouve sa sœur Jodie, propriétaire d’une boutique d’antiquités. Jodie lui parle de Dex, un homme qui a emménagé dans une ferme avec son père et qui était devenu comme un fils pour Dee.