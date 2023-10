Un automne à Manhattan

Romance • Comédie |

Piper vient s'installer à New York dans le but de prendre sa vie en main et de trouver sa vocation. Elle rencontre son voisin de palier, Austin, qui souhaite devenir écrivain, contre l'avis de sa mère, célèbre journaliste. La magie de l'automne va les rapprocher et ils vont s'associer pour travailler sur un livre pour enfants.