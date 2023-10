Un automne à Mountain View

Margaret dirige une agence d’architectes en plein essor. Elle reçoit subitement deux nouvelles : sa cousine et grande amie Susan est morte dans un accident de voiture avec son mari. Dans leur testament, Susan et Hank lui laissent la garde de leurs deux jeunes enfants. Margaret retourne dans sa ville natale, Mountain View, s’occuper de Sammie et Joel. Elle découvre tant bien que mal le rôle de mère avec l’aide d’Andrew, conseiller d’éducation et ex-petit ami, et celle de Tamara, une vieille amie.