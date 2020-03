Un bébé pour Noël - Le téléfilm à (re)voir en exclusivité sur MYTF1

En exclusivité, MYTF1 vous propose de (re)découvrir le téléfilm “Un bébé pour Noël”.

Victime d'une mauvaise chute, Noémie se réveille dans une chambre d'hôpital où elle découvre simultanément qu'elle a passé six mois dans le coma et qu'elle est enceinte ! Une situation d'autant plus stressante pour la jeune femme qu'elle s'est, dans la semaine précédant son accident, violemment disputé avec Olivier, son fiancé, avant de se jeter par dépit dans les bras de son ex, Yann. Elle ignore donc l'identité du père de l'enfant qu'elle porte.

Au casting

Laëtitia Milot (Noémie), Alexis Loret (Olivier), Maud Baecker (Maureen), Arnaud Binard (Raphaë), Bartholomew Boutellis (Yann), Émilie Hantz (Anna), Franz-Rudolf Lang (Laurent), Salvatore Ingoglia (Père Noël), Aline Hamou (Hôtesse fauvettes), Mathéo Cappelli (Médecin hôpital), Jérémy Coraud (Stéphane), Anouchka Csernakova (Petite vieille), Matthieu Denesle (Norbert), Laly Denis (Chloé).