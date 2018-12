Inédit – Laëtitia Milot donne un avant-goût de la fiction Un bébé pour Noël

L’actrice et jeune maman Laetitia Milot offre un aperçu de la fiction évènement Un bébé pour Noël ! Dans une interview exclusive, elle revient sur l’intrigue : « Noémie se réveille à l’hôpital après un coma de six mois, enceinte et avec une amnésie. Dans la dernière semaine, elle a eu une relation avec deux hommes… Exceptionnellement ! ». Une comédie sur le triangle amoureux dont Laetitia Milot incarne le rôle principal. Pour savoir qui est le père biologique, les deux prétendants devront attendre la naissance du bébé ! Qui d’Olivier, son fiancé ou Yann, son ex, va être l’heureux papa ? Pour le découvrir, rendez-vous lundi 10 décembre à 21h sur TF1 et MYTF1 !