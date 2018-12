Interview – Laëtitia Milot : Jouer enceinte a été « un énorme cadeau pour moi ! »

L’actrice Laëtitia Milot se livre sur son rôle dans la fiction évènement Un bébé pour Noël. Elle en profite pour revenir sur sa grossesse et son nouveau rôle de maman. Heureuse de jouer enceinte et de pouvoir partager son bonheur avec le public, la jeune femme s’exclame : « C’est un super cadeau pour moi, pour une comédienne aussi ! ». Une expérience qu’elle qualifie de « hors du commun ». Depuis maman d’une petite fille, pour Laëtitia Milot : « C’est une superbe expérience pour toutes les deux, pour le père, pour tout le monde de me voir tourner enceinte. Je suis très heureuse ! ». Atteinte d’endométriose, l’actrice a vécu « une grossesse inattendue, c’est un bébé miracle ». Dans cette interview exclusive, elle souhaite transmettre un message d’espoir aux femmes atteinte de cette maladie qui, dans certains cas, peut rendre infertile. Retrouvez Laëtitia Milot dans la fiction Un bébé pour Noël, ce soir sur TF1 et MYTF1.