Un bébé pour Noël – Les premières minutes inédites !

Noémie se réveille dans une chambre d’hôpital, après avoir passé six mois dans le coma. À son chevet, son amie Maureen lui explique qu’elle a été victime d’un grave accident. La jeune femme a fait une chute et a perdu connaissance. Le problème : Noémie n’a aucun souvenir de la semaine qui a précédé son accident… Et à sa plus grande surprise, elle attend un heureux évènement ! Mais Olivier, son fiancé, n’est pas au courant… Comment va-t-il réagir lorsqu’il apprendra la nouvelle ? De qui Noémie est-elle enceinte ? Pour le savoir, rendez-vous lundi 10 décembre à partir de 21h sur TF1 et MYTF1.