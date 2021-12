Un bébé pour Noël (Partie 2)

En savoir plus sur Laetitia Milot

Victime d'une mauvaise chute, Noémie se réveille dans une chambre d'hôpital à quelques jours de Noel. Elle découvre simultanément qu'elle a passé six mois dans le coma... et qu'elle est enceinte. La situation est d'autant plus stressante qu'elle ignore qui peut être le père de l'enfant : Olivier, son fiancé, avec lequel elle s'est disputée la semaine précédent son accident ou... Yan, son ex, dans les bras duquel elle est retombée par dépit la même semaine ? Il ne faudra rien de moins que la magie de Noel pour que Noémie trouve l'amour et le père idéal pour son enfant...