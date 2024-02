Un coup de foudre malgré eux

(avec Bethany Joy Lenz) Abby, 36 ans, est analyste en acquisitions pour une entreprise agroalimentaire de Boston, "Les fermes Everson", qui s'apprête à entrer en bourse. Brillante, sensible, mais plutôt compliquée dans ses relations avec les autres, Abby n'a toujours pas trouvé l'amour et se désespère. Sa tante Frances, qu'elle adore, lui suggère de faire une petite folie : écrire une lettre à son futur amour et la rouler dans une bouteille qu'elle jette à la mer. Un homme de 36 ans trouve son messge sur une plage du Maine et commence à discuter avec elle par e-mail. Une idylle épistolaire se noue.