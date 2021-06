Un couple presque parfait

Séries & Fictions

Jenny et Ian Wreitz vivent heureux avec leurs deux filles depuis quinze ans. Jennie travaille chez «Couples parfaits», une agence de rencontre et Ian est un architecte en pleine ascension. Depuis quelques temps, Jenny déplore le poids du quotidien sur leur couple. Ian, absorbé par sa carrière, rentre tard et il est peu disponible pour sa famille. Elle décide de prendre le taureau par les cornes et commence par faire chambre à part. Puis, elle impose à Ian des rendez-vous en tête-à-tête afin qu’ils se redécouvrent et retombent amoureux. D’abord sceptique, Ian finit par se prendre au jeu…