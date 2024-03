Thriller • Fiction étrangère

Une jeune étudiante trouve un emploi d'été chez un riche veuf. Elle doit garder ses deux enfants, Rose et Jack, à la campagne, dans sa propriété viticole. Kate doit composer avec l'intendante, qui mène la maison d'une main de fer, et avec Jack, un petit garçon qui se montre très vite agressif et méchant envers sa sœur. De plus en plus inquiète pour Rose, Kate découvre, cachée sous un tiroir de sa chambre, une clé USB qui contient un enregistrement. Sur cette vidéo, la mère des enfants, décédée un an auparavant, confie ses angoisses concernant son fils, qui semble vouloir la tuer. La jeune nurse trouve également les résultats d'un test ADN : madame Martell doutait que Jack soit vraiment son fils.