Un héritage mortel

Dina, une riche héritière, a chargé Leslie, son avocate testamentaire, de changer son testament. Elle lègue la moitié de sa fortune à des œuvres de charité et l'autre moitié à ses enfants, mais sous condition. Chacun d'eux doit suivre ses règles et ne pas céder à ses faiblesses, sous peine de se voir deshérité, tout l'héritage revenant alors à des œuvres de bienfaisance. Gill ne doit plus tromper sa femme, Patricia. Iona doit gérer son penchant pour l'alcool et les drogues. Harold ne doit plus être homosexuel. Mais Dina a une fille, Maggie, qu'elle a abandonnée à la naissance avant son mariage et qui ne la connaît. Ayant toujours suivi l'évolution de sa vie, elle est au courant de ses deux séjours en prison. Elle lègue aussi une part à Maggie à condition qu'elle ne récidive pas une troisième fois. Leslie, qui est la maîtresse de Gill, l'informe aussitôt de ces intentions et ce dernier met au point un complot machiavélique, avec l'aide de Iona et Harold, pour évincer Maggie de l'héritage familial et hériter plus tôt que prévu.