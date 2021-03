Séries & Fictions

Richard Altman (Kad Merard) est un juge droit et respecté. Il voit sa vie basculer lorsque son fils renverse un motard et le laisse pour mort. Dans un premier temps, Richard Altman pousse son fils à se dénoncer. Mais, quand il se rend compte que la victime est le fils d'un puissant mafieux. Le juge va renier tous ses idéaux et entamer une réelle descente aux enfers pour protéger son fils...