AVANT PREMIÈRE - Un homme d'honneur : épisode inédit disponible grâce à MYTF1 Premium

"Un homme d'honneur", l'adaptation de "Your honor" arrive le 22 mars à 21h05 sur TF1. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Avant-première MYTF1 Premium

"Un homme d'honneur", d'après la série originale "Your honor" arrive le lundi 22 mars 2021 à 21H05 sur TF1. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner le prochain épisode inédit.

"Your honor", une descente aux enfers !

Richard Altman, juge droit et respecté, voit sa vie basculer lorsque son fils Lucas commet un délit de fuite en laissant un motard pour mort. Richard pousse son fils à se dénoncer, mais se rend compte que la victime n'est autre que le fils d'un puissant mafieux et que Lucas signerait son arrêt de mort en se livrant aux autorités. Prêt à tout pour sauver son fils, le juge va renier tous ses idéaux, mettre le doigt dans un engrenage infernal et entamer une réelle descente aux enfers...



Dès le 22 mars , 21h05 sur TF1, retrouvez la nouvelle série "Your Honor" avec :

Kad MERAD (Richard Altman) - Zabou BREITMAN (Laure Constantine) -

Rod PARADOT (Lucas Altman) - Aure ATIKA (Rebecca Riva) - Eye HAÏDARA (Leïla Diene) -Nicolas DUVAUCHELLE (Fred Santos) - Hélène VINCENT (Hélène Berger) - Emile BERLING (Simon Riva) - Manon AZEM (Gabrielle Daguerre)

Avec la participation exceptionnelle de Gérard DEPARDIEU (Bruno Riva





Une série adaptée par Anthony MAUGENDRE et Laurent VACHAUD

Ecrite par Anthony MAUGENDRE - Laurent VACHAUD - Léa FAZER - Mathilde HENZELIN

AVEC LA COLLABORATION DE Natalie CARTE



Réalisée par Julius BERG



Une production FEDERATION ENTERTAINMENT (Lionel Uzan et Thierry Sorel)

En coproduction avec TF1

En Association avec Disney+

En coproduction avec Be-FILMS RTBF (Télévision belge)

Coproduit par SquareOne Entertainment

Avec la participation de Cineventure 6, de Indefilms 9 et du CNC.