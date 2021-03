Les Riva ont retrouvé l’inhalateur de Lucas - Un homme d'honneur du 29 mars en avance

Richard Altman et Lucas retournent sur les lieux de l'accident pour récupérer l'inhalateur de Ventoline que Lucas a laissé tombé en sortant de sa voiture. Non loin de là, dans une forêt, le clan Riva est déterminé à se venger et Lebrun est un capable tout désigné.