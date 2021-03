Un homme d'honneur - S01 E02

Richard continue d’essayer de tirer les ficelles de l’enquête et oriente Laure vers une fausse piste qui incrimine Ludovic Lebrun, flic ripou, et Driss Adibi, ex-dealer des Riva. Le clan Riva est déterminé à se venger et fait enlever Lebrun. A la recherche d'indices complémentaires, Simon Riva, le frère cadet de Mathieu, est décidé à mener sa propre enquête pour retrouver le vrai coupable.