Un intrus dans les murs de ma maison - Partie 2

Sara s’installe avec sa fille, Johanna, dans une nouvelle maison qu’elle vient d’acheter, suite à son divorce. Toutes les deux comptent prendre un nouveau départ et tout s’annonce pour le mieux puisque Sara rencontre Colin, l’ancien propriétaire, avec qui elle s’entend bien. Par ailleurs, Johanna se fait un bon ami, Noah. Mais très vite, des phénomènes étranges surviennent dans la maison. Des bruits dans les cloisons se font entendre, des meubles sont déplacés… Un climat de terreur et d’incompréhension s’installe jusqu’au jour où Lucy, la collègue et meilleure amie de Sara, disparaît…