Un jour sans fin

COMEDIE - FANTASTIQUE Phil Connors (Bill Murray), un météorologue prétentieux, couvrant les festivités annuelles du Jour de la Marmotte dans une ville de province, Punxsutawney en Pennsylvanie, se retrouve pris dans une énorme tempête de neige qu'il n'avait pas prévue, et coincé dans l'enfer de cette petite ville. Monsieur Météo est alors surpris de se réveiller le lendemain... le même jour que la veille ! Pour revivre encore et encore le Jour de la Marmotte... Ce phénomène inquiétant se répète de jour en jour, bouleversant sa vie et la personnalité du malheureux ! Une comédie fin, drôle inventive avec Bill Murray et la douce et malicieuse Andie MacDowell