Un Noël décisif

Comédie • Fiction étrangère

Chaque année, pour Noël, la famille Marvin se réunit dans la maison familiale située à Woodstock, dans le Vermont. Peggy et Daniel accueillent Megan, jeune veuve qui arrive d'Austin avec sa fille Ivy; Bethany et George, du New Jersey. Seule la plus jeune, Audrey, vit sous leur toit, depuis qu'elle a arrêté ses études à Nashville. Alors que Megan et Audrey profitent d'un moment shopping entre soeurs pour aller boire un café, elles tombent sur Nash, l'ancien petit-ami de Megan. Le courant passe aussitôt. Le soir, lors du premier diner en famille, Daniel annonce qu'il va prendre sa retraite et vendre la maison, devenue trop grande et trop coûteuse. Tout le monde est sous le choc, surtout Audrey, qui voit la maison comme un lieu de retrouvailles pour toute la famille. Megan accueille la nouvelle avec bienveillance, et encourage sa soeur à respecter le choix de leurs parents et à profiter de ce dernier Noël au maximum. Le lendemain, Lane, un agent immobilier qui souhaite acheter la maison,