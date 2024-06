Un nounou trop craquant

Alice travaille dur, tout en élevant seule sa fille, Lily, depuis son divorce. Elle sort avec Max avec qui elle est aussi en concurrence directe au travail. Tous les trois se retrouvent aux Bahamas pour une semaine de travail au soleil. Pour garder Lily, Alice fait appel aux services d’une nounou pas comme les autres : Jacob. Lily et lui s’entendent à merveille et grâce à lui, même Alice retrouve le goût de s’amuser. Max ne voit pas ce rapprochement d’un très bon œil et demande Alice en mariage.