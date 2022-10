Un prince (presque) charmant

Cinéma

ROMANCE, COMEDIE - Jean-Marc, quadra carriériste et pressé ne cherchant qu’à satisfaire ses intérêts personnels, va croiser malgré lui la route de Marie. Tout oppose cet homme d’affaire et cette jeune femme éprise de liberté et de justice. Ces deux là n'auraient jamais du se rencontrer et pourtant la vie en a voulu autrement.