Un terrible secret

Shelly vit chez sa mère, Joan, avec son mari, David. Le couple essaie d’avoir un enfant. La future grand-mère s’investit beaucoup dans ce projet, voire trop. Pendant un jogging, elle croise un homme en sweat à capuche noir qui la pousse dans un ravin. Avant de mourir, Joan demande pardon à son agresseur. Shelly est effondrée par la mort de sa mère. Sa grande sœur, Angela, quitte New York où elle vit et la rejoint pour les obsèques. Shelly lui confie avoir menti à sa mère et ne pas pouvoir avoir d’enfant. Angela propose de les aider, David et elle, en portant leur bébé. David semble ne pas beaucoup s’en réjouir. Il est très mystérieux depuis quelque temps et rentre de plus en plus tard. Il finit par avouer à Shelly qu’il s’est porté candidat pour un poste à Shanghai. Le premier choc passé, Shelly se réjouit de ce nouveau départ. Quant à Angela, elle renoue avec Curt, un vieil ami. Il semble très amoureux d’elle, mais il a un comportement étrange et elle finit par avoir peur de lui. Quand ils étaient au lycée, la famille d’Angela a fait du tort à Curt, qui a purgé une peine de prison. Le retour dans la société n’a pas été simple. Curt a gardé des séquelles psychologiques.