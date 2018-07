Un village à la Diète : le nouveau programme de TF1 débarque le 20 juillet !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Une nouvelle émission va être diffusée sur TF1 à partir du 20 juillet. Intitulé Un village à la Diète, le programme inédit va réserver de nombreuses surprises. Au programme : les habitants de Vars en Charente se sont lancés un défi de taille pendant 100 jours. Leur objectif commun ? Se débarrasser de leurs kilos en trop et devenir des sportifs accomplis.

On le sait, le poids est devenu un problème de santé publique. Une mauvaise alimentation, un manque de sport… autant de facteurs comportant des risques pour la santé. Les médecins pointent d’ailleurs du doigt la malbouffe et les risques encourus. Face aux inquiétudes des agences de santé, le maire du petit village de Vars, Jean-Marc de Lustrac, a décidé prendre les choses en main et de changer la vie de ses habitants. Pour cela, il vont devoir effectuer un régime, ensemble.

Un challenge de taille qu’ils ont accepté de réaliser avec l’aide d’une dream team de choc. Quatre professionnels se sont engagés : le chef étoilé Thierry Marx, le médecin nutritionniste Vanessa Rolland, Renaud Longuèvre, l’un des meilleurs entraîneurs d’athlétisme et Laury Thilleman, ex-Miss France et coach sportive, tout le village va pouvoir réapprendre à "manger mieux et bouger plus". Tandis que tous les habitants se sont pesés, deux objectifs ont finalement été fixés par le maire du village : perdre, tous ensemble, au moins 700 kilos et participer à une course de 10 km ! Vont-ils réussir leur pari ? Pour en savoir plus, rendez-vous le 20 juillet à partir de 21H sur TF1.