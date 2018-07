Un village à la diète : rendez-vous ce soir pour le lancement !

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Vous avez rendez-vous à partir de 21 heures sur TF1 pour découvrir la nouvelle émission « Un village à la diète ». Au programme : changer les habitudes alimentaires des habitants du village de Vars situé en Charente. Durant 100 jours, les participants tenteront de reprendre leur vie en main, entre rééquilibrage alimentaire et épreuves sportives. Ils seront coachés par quatre professionnels renommés : le chef étoilé Thierry Marx, le médecin et nutritionniste Vanessa Rolland, l’ex-Miss France et coach sportive Laury Thilleman et l’entraîneur d’athlétisme Renaud Longuèvre. Tout le village aura à cœur de réapprendre à manger sainement tout en faisant du sport. Un challenge de taille qui promet évidemment de nombreuses surprises… Deux objectifs ont été fixés par Jean-Marc de Lustrac, le maire de la ville : perdre au total 700 kilos et participer à une course de 10 kilomètres. Arriveront-ils à réussir ce pari fou ? Réponse ce soir !