Les 6 commandements de la nutritionniste Vanessa Rolland

Pour mettre tous les habitants sur la route des bonnes habitudes alimentaires, Vanessa Rolland, médecin nutritionniste, a convié tout le village pour un cours en plein air. Quelles sont les règles à adopter au quotidien ? Quelles sont les bases alimentaires ? Vanessa prodigue des conseils simples et réalisables au quotidien. Dans un premier temps, espacer les repas d’au moins trois heures et respecter le jeûne de la nuit : espacer d’au moins 10 heures le dîner et le petit-déjeuner. Les six commandements de la nutritionniste sont faciles à suivre : des légumes à chaque repas dans la moitié de l’assiette, des féculents, des protéines variés trois fois par semaine, moins de sucre raffiné, des graisses variées et enfin de l’eau pour s’hydrater. Les varsois ont maintenant les bases pour perdre les 700kg demandés. Extrait de l’émission un village à la diète du vendredi 20 juillet 2018 sur TF1.