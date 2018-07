Cours de cuisine : Thierry Marx et ses astuces pour aimer les légumes

En France, seul un habitant sur quatre mange les cinq fruits et légumes par jour recommandés et les chiffres baissent tous les ans. A Vars, Thierry Marx a une mission de taille et ce n’est pas gagné ! Le chef étoilé va donner des astuces aux habitants pour les aider à apprécier les légumes. Avant, les légumes rimaient avec cuisson vapeur sans saveur. Mais grâce à Thierry Max, Mathilde, Laetitia, Eric et les autres vont apprendre à rôtir les légumes, comme les oignons, et à les caraméliser pour en faire ressortir le sucre naturel. Astuce de chef : faire revenir les légumes avec de l’eau gazeuse pour les cuire plus rapidement. Les légumes vont conserver leurs valeurs nutritionnelles, leurs saveurs et leurs couleurs. Les habitants de Vars sont agréablement surpris ! Autre recette : remplacer l’œuf de la mayonnaise par du pois chiche et réaliser une mayonnaise légère. Une grande histoire d’amour est en train de naitre entre les légumes et les varsois ! Extrait de l’émission un village à la diète du vendredi 20 juillet 2018 sur TF1.