Découvrez les portraits des habitants de Vars qui relèvent le défi !

A Vars, le maire de la ville a lancé un grand défi aux habitants de sa ville. Une expérience inédite en France : les varsois ont 100 jours pour se débarrasser ensemble de leurs kilos superflus et devenir des sportifs accomplis ! Ils seront bien sûr aidés par des coachs surmotivés : Thierry Marx, Vanessa Rolland, Renaud Longuèvre et Laury Thilleman ! Après avoir soumis tous les habitants au test de la balance, monsieur le maire leur a fixé deux objectifs : perdre, tous ensemble, au moins 700 kilos et participer à une course de 10km ! Mais alors, qui sont ces habitants qui veulent en finir avec le surpoids ? Quelles sont leurs habitudes de vie et que vont-ils devoir changer ? Découvrez les portraits de Mathilde, Eric, Lucie, Damien, Amandine et Nicolas, Camille et Laetitia. Rendez-vous ce vendredi 20 juillet à 21h sur TF1 pour savoir s’ils ont réussi à relever le défi !