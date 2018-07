Sport et plaisir : le cours de danse de Jean-Marc Généreux

Pour la quatrième semaine, les coachs ont décidé d’essayer une nouvelle stratégie pour renouveler les efforts de chacun : continuer à faire de l’exercice sans en avoir l’air. Car oui, sport rime parfois avec plaisir et amusement. Pour ce quatrième dimanche, les varsois ont donc été invités place de la mairie pour une surprise. Laury Thilleman et Renaud Longuèvre proposent au village une activité plus artistique ! Ils ont invité le danseur professionnel Jean-Marc Généreux pour un cours de danse géant ! Le juré de l’émission Danse avec les Stars a préparé une chorégraphie spéciale pour les habitants de Vars. La danse brûle autant de calories que la marche ou le vélo. Une activité qui mêle plaisir et effort ! Et ça, on ACHETE ! Extrait de l’émission un village à la diète du vendredi 20 juillet 2018 sur TF1.