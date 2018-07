Thierry Marx et la pâtisserie aux sucres naturels

Le maire de Vars a lancé une grande campagne contre le sucre dans son village. Le sucre est partout, caché dans des aliments insoupçonnés et on en consomme bien plus qu’on ne le croit. Pour aider le maire dans sa tâche, le chef Thierry Marx continue de donner des conseils aux habitants pour faire de la pâtisserie avec uniquement des sucres naturels. Alors comment réaliser soi-même son sucre ? Comment faire de la pâtisserie sans sucres ajoutés ? Thierry Marx a une devise : la pâtisserie et la cuisine, c’est plaisir, bien-être et santé ! Le chef étoilé propose un atelier aux varsois pour une réduction de fruit et créer du sucre naturel à l’aide d’une pomme. En pâtisserie, utiliser du chocolat à 70 ou 80% est largement suffisant et ne nécessite pas d’ajouter du sucre. Découvrez toutes les astuces du chef Thierry Marx ! Extrait de l’émission un village à la diète du vendredi 20 juillet 2018 sur TF1.