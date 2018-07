Le total relooking de Laetitia avec Laury Thilleman

A dix jours de la fin de l’expérience, Laury Thilleman veut proposer son aide aux varsois pour améliorer leur look et leur confiance en soi. La vie de Laetitia est très loin des studios photo parisiens. Mais avec le défi lancé par le maire de Vars, la mère de famille dévouée compte bien commencer à s’occuper d’elle. En plus de perdre du poids, Laetitia va bénéficier d’une séance de relooking. Au programme : nouvelle coiffure, maquillage, tenue moderne. C’est une nouvelle Laetitia, bien dans sa peau, qui apparait devant ses enfants et sa belle-sœur. Une transformation qui lui donne le sourire et l’envie de continuer à s’occuper d’elle tout en profitant de sa vie de famille. Extrait de l’émission un village à la diète du vendredi 20 juillet 2018 sur TF1.