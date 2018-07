Un village à la diète - 2ème Partie

Durant 100 jours, le village de Vars, en Charente, a vécu une expérience inédite en France. Les habitants de Vars se sont lancé un défi de taille : se débarrasser ensemble de leurs kilos superflus et devenir des sportifs accomplis ! Dans notre pays, le poids est un problème de santé publique. Principales causes : peu ou pas de sport et une mauvaise alimentation… Le village charentais n’échappe pas à la règle mais il a une botte secrète : leur maire, également médecin. Jean-Marc de Lustrac s’est fixé un pari fou, mettre tout son village à la diète et changer le destin de ses habitants. Pendant plusieurs mois, coaché par une dream team de quatre professionnels : le chef étoilé Thierry Marx, le médecin nutritionniste Vanessa Rolland, Renaud Longuèvre, l’un des meilleurs entraîneurs d’athlétisme, et Laury Thilleman, ex-Miss France et coach sportive, tout le village va pouvoir réapprendre à "manger mieux et bouger plus".Après avoir soumis tous les habitants au test de la balance, monsieur le maire leur a fixé deux objectifs : perdre, tous ensemble, au moins 700 kilos et participer à une course de 10 kilomètres !