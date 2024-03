Un voisin intrusif

Chloé et Michael s'installent en banlieue dans une grande maison accolée à celle de Cheryl et Gérald, un couple de sexagénaires aux abords bourgeois et plutôt accueillants. Gérald, psychothérapeute à la retraite, sent vite chez Chloé un certain mal-être et lui propose quelques séances gratuites, par pure bonté d'âme, ce que Cheryl, qui a pourtant d'excellentes relations avec la jeune femme, réprouve de peur que les gens n'abusent de la gentillesse de son mari.