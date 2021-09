Séries & Fictions

C'est un fait divers qui a marqué les dernières décennies. Celle de l'Affaire du Petit Grégory. Le 16 octobre 1984, Gregory, 4 ans, disparaît. Quelques heures plus tard, on le retrouve, noyé, dans la Vologne, pieds et poings liés, son bonnet lui recouvrant le visage. Un meurtre qui intervient au sein d’une famille persécutée depuis des années par un mystérieux corbeau, auteur de lettres et appels anonymes...