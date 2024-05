Drame • Suspense

Allison est mariée à Jim. Un jour, Claire, la mère de Jim leur apprend que son mari, le père de Jim, l'a quittée pour une autre femme et a disparu avec elle. C'est en réalité elle qui l'a poussé du haut des escaliers et caché son corps dans le congélateur. Elle vient s'installer chez Allison et Jim et commence à s'immiscer dans leur vie familiale, au point de s'introduire dans leur chambre la nuit pour récupérer le linge sale de son fils. Allison se plaint de cette situation à son amie Charlie qui lui conseille d'en parler directement à sa belle-mère. Ce qu'elle fait. Mais Claire parvient à retourner la situation et à monter son mari et sa fille contre elle. Dans le même temps, elle demande à son ami Will de surveiller Charlie, l'amie d'Allison, qu'elle croit être un homme en raison de son prénom. Will découvre que Charlie trompe son mari et Claire va se servir de cela pour la manipuler et la retourner contre Allison. Pour ne pas que Charlie révèle tout à Allison, Claire l'assassine.