Une coupable trop idéale

Téléfilm • Drame |

Kaylee, étudiante de droit, mène une vie d’étudiante parfaite. Elle vit dans la maison de sa sororité dont elle est la présidente et est amoureuse de Wally, étudiant en première année de droit. Mais les choses se compliquent quand elle découvre que le père de Wally, Roger Lancaster, s’est donné la mort quinze ans plus tôt à cause de sa propre mère qui l’avait accusé harcèlement sexuel. Lors d’une soirée organisée par son ami Chase, Wally est retrouvé mort dans le jacuzzi. L’autopsie prouve qu’il a été drogué.