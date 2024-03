Une étudiante en sursis

Amelia est une jeune fille de 18 ans, lycéenne et star locale d’athlétisme. A priori, tout lui réussit : elle aime la sociologie, a des amis, un petit copain. Mais deux ans plus tôt, un accident de voiture a coûté la vie à sa meilleure amie, Joy. A cette époque, Amelia était dépendante à l’alcool et aux drogues. Même si elle fait tout pour tourner la page, son passé continue de la hanter... A travers sa mère, qui ne lui a toujours pas pardonné. A travers M et Mme Hessler, les parents de Joy, qui semblent la suivre et l’espionner. Et aussi à travers le mystérieux Jake Jericho, qui lui aussi, semble très intéressé par elle… Est-il vraiment aussi fiable qu’il semble le prétendre ?