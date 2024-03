Une famille en morceaux

Deanna Lambert a encore deux années de lycée à faire. Elle habite chez ses parents avec son grand frère, qui s'est installé dans la cave de la maison avec sa petite amie et leur bébé de quelques mois. Mais la vie de Deanna est devenue un cauchemar depuis trois ans car une vidéo d'elle, alors âgée de 13 ans, avec Tommy, un ami de son grand frère à l'arrière d'une voiture, a été diffusée sur les réseaux sociaux. Son père la méprise et elle subit les moqueries de ses camarades. Seuls Jason et Lee restent ses amis. Elle trouve un travail de serveuse dans une pizzeria, bien décidée à déménager dès qu'elle le pourra. Mais Tommy travaille également dans cet établissement. Petit à petit, elle reprend confiance en elle...