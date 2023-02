Une Famille en Or - Jouvert Vs Tomatis

Une Famille en Or est de retour tous les mardis à partir de 23h40 ! Ce soir, Camille Combal reçoit deux nouvelles familles plus motivées que jamais. Durant 4 manches, les candidats vont s’affronter et tenter de deviner ce que les Français ont répondu aux questions. Mais laquelle des deux équipes réussira à atteindre la finale et pourra peut-être remporter jusqu'à 100 000 euros ? Les premiers à tenter leur chance ce soir, sont les Jouvert. Laureen, la capitaine, et son équipe sont venus de Valencienne pour affronter la famille Tomatis. Originaires de Nice, Élodie et sa famille comptent bien repartir avec la cagnotte ! Alors qui des Tomatis ou des Jouvert remportera le prix de Famille en Or ?