Une Famille en Or - Traore vs Robert

Une Famille en Or est de retour tous les mardis à partir de 23h40 ! Ce soir, Camille Combal reçoit deux nouvelles familles plus motivées que jamais. Durant 4 manches, les candidats vont s’affronter et tenter de deviner ce que les Français ont répondu aux questions. Mais laquelle des deux équipes réussira à atteindre la finale et pourra peut-être remporter jusqu'à 100 000 euros ? Pour essayer de gagne cette somme la famille Traore menée par Noëlle et son mari Cheikna, la maman Marie-Noëlle et le beau père Ignace sans oublier Christelle. Face à eux, la famille Robert avec pour capitaine Monique, sa nièce Sybille, sa sœur Maryse et sa nièce Sophie et enfin la petite nièce Léna ! Alors qui des Traore ou des Robert remportera le prix de Famille en Or ?