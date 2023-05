Une famille en or - Aaiche vs Califano

Une Famille en Or revient avec deux nouvelles familles plus motivées que jamais. Durant 4 manches, les candidats s’affronteront en tenant de deviner ce que les Français ont répondu aux questions. Mais laquelle des deux équipes réussira à atteindre la finale et pourra peut-être remporter jusqu'à 100 000 euros ? Aux côtés de Camille Combal, découvrez la famille Aaiche, avec sa capitaine Sarah qui est venu en compagnie de ses parents, Aziz et Bernadette, et de ses sœurs Ines et Romane, pour affronter les Califano. Mais attention, Dorothée et sa famille comptent bien repartir avec la cagnotte ! Alors qui des Aaiche ou des Califano remportera le titre de Famille en Or ?