Une Famille en Or : Astérix VS Obélix – Qui est le plus grand fan de Johnny Hallyday ?

Une Famille en Or nouvelle formule, est de retour pour un tout nouveau prime spécial Astérix et Obélix, ce vendredi 20 janvier. Deux équipes vont s’affronter pour remporter la victoire, d’un côté la famille Astérix composée de Issa Doumbia, Vincent Desagnat, Leanna Chea et leur capitaine Guillaume Canet et de l’autre la famille Obélix formée Ramzy, Jonathan Cohen, Linh-Dan Pham et menée par Gilles Lellouche. Pour ce prime évènement Camille Combal a préparé une édition inédite pour ses invités avec des questions toujours plus insolites : Si je vous dis « Johnny Hallyday », lequel de ses tubes vous vient immédiatement à l’esprit ? Et vous, qu’auriez-vous répondu ?