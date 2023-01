Une Famille en Or : Astérix VS Obélix – Découvrez les premières minutes

Une Famille en Or est de retour ce vendredi 20 janvier sur TF1, pour un tout nouveau prime spécial Astérix et Obélix. Deux équipes vont s’affronter pour tenter de remporter 100 000 euros au profit d’une association. D’un côté, retrouvez la Famille Astérix composée d’Issa Doumbia, Vincent Desagnat, Leanna Chea, Audrey Lamy, Jérôme Commandeur, José Garcia et leur capitaine Guillaume Canet. Et de l’autre côté la Famille Obélix formée par Bun Hay Mean, Julie Chen, Philippe Katerine, Ramzy Bédia, Jonathan Cohen, Linh-Dan Pham et menée par Gilles Lellouche. Mais laquelle de ces familles sera LA Famille en Or ? Découvrez les premières minutes d’Une Famille en Or : Astérix VS Obélix !