Une famille en or - Lusignano / Moiret

En exclusivité sur MYTF1, découvrez les deux nouvelles familles qui s'affrontent dans "Une famille en or". Durant 4 manches, les candidats devront tenter de deviner ce que les français ont répondu aux questions. L'une des familles pourra peut-être remporter jusqu'à 100 000 euros ! Aux côtés de Camille Combal, rencontrez la famille Lusignano, et sa capitaine Karine qui entrent en compétition. Avec l'aide de son mari Jean-Paul et de 3 autres membres de sa famille, elle affrontera les Moiret. Dirigée par Sonia, la famille Moiret compte bien repartir avec la cagnotte ! Alors qui des Lusignano ou des Moiret remportera le prix de Famille en Or ? Extrait de l'épisode "Une famille en or" diffusé le 05 octobre 2021 sur TF1