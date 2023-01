Une Famille en Or : Astérix VS Obélix, Partie 1

Le casting du film Astérix et Obélix, l’Empire du milieu s’invite sur le plateau d’une Famille en Or pour une édition spéciale : « Une Famille en Or : Astérix VS Obélix ». Les acteurs vont s’affronter et jouer en équipe pour tenter de remporter 100 000€ au profit de l’association F-A-H-I-M visant à guérir les enfants atteints de tumeur cérébrale. D’un côté la Famille Astérix qui comptera parmi ses membres Issa Doumbia, Vincent Desagnat, Leanna Chea, Audrey Lamy, Jérôme Commandeur, José Garcia et leur capitaine Guillaume Canet. Et de l’autre côté la Famille Obélix formée par Bun Hay Mean, Julie Chen, Philippe Katerine, Ramzy Bédia, Jonathan Cohen, Linh-Dan Pham et menée par Gilles Lellouche. Pour ce prime événement, Camille Combal a préparé une émission très spéciale à ses invités : des questions insolites, des Gaulois, des Romains et plein d’autres surprises… Et bien sûr, ce sera le retour de l’épreuve que vous avez plébiscitée : “Le Face à Face” qui permettra à nos invités de faire gagner un cadeau à chaque membre du public. Mais laquelle de ces familles remportera la victoire ?