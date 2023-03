Une famille en or - Foresti Family (Partie 1)

Florence Foresti s’invite sur plateau d’une Famille en Or pour une édition spéciale : « Une Famille en Or : Foresti Family ». À ses côtés, ses amis humoristes plus motivés que jamais à remporter la victoire : Isabelle Nanty, Franck Dubosc, Laura Felpin, François-Xavier Demaison, Bérengère Krief, Artus, Anne-Sophie Girard, Jérémy Ferrari, Anne Depetrini, Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamère, Ragnar Le Breton, Alex Ramires, Benjamin Tranie. Répartis en 4 équipes, les joueurs vont s’affronter durant 4 épreuves pour tenter d’accéder à la finale et remporter jusqu’à 100 000€ au profit de l’association Women Safe & Children qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes ou témoins de violences conjugales. Mais alors quelle famille remportera la victoire ?