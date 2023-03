Une famille en or - Foresti Family (Partie 2)

Votre prime-time "Une Famille en Or : Foresti Family" continue ! Florence Foresti, Isabelle Nanty, Franck Dubosc, Laura Felpin, François-Xavier Demaison, Bérengère Krief, Artus, Anne-Sophie Girard, Jérémy Ferrari, Anne Depetrini, Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamère, Ragnar Le Breton, Alex Ramires et Benjamin Tranie se sont réunis pour vous offrir une soirée de jeu, d’humour mais aussi de mauvaise foi. Durant 4 manches, vos humoristes favoris vont s’affronter pour tenter de remporter jusqu’à 100 000€ au profit de l’association Women Safe & Children qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes ou témoins de violences conjugales. Mais alors quelle famille remportera la victoire ?