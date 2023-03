Une famille en or : Foresti Family - Le Face à Face

Vendredi 10 mars, à 21h10, Florence Foresti et ses amis humoristes s’invitent sur le plateau d’Une Famille en Or pour une soirée spéciale « Une Famille en Or : Foresti Family ». Laura Felpin, Benjamin Tranie, Ragnar Le Breton et leur capitaine Florence Foresti vont affronter lors de la mystique épreuve du Face à Face, l’équipe de François-Xavier Demaison, composée de Anne-Sophie Girard, Jérémy Ferrari et Alex Ramires. Mais laquelle des deux familles remportera ce duel et fera gagner sa partie du public ? Extrait Une Famille en Or : Foresti Family.