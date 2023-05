Une famille en or - Giardina vs Gouraud

Camille Combal est de retour pour une toute nouvelle émission d’Une Famille en Or, avec deux nouvelles familles bien motivées à remporter le titre de Famille en Or. Durant 4 manches, les membres des tribus s’affronteront en tenant de deviner ce que les Français ont répondu aux questions. Mais laquelle des deux familles réussira à atteindre la finale et pourra peut-être récolter jusqu'à 100 000 euros ? Ce soir, découvrez la famille Giardina, avec à sa tête, sa capitaine Sylvie qui est venue en compagnie de sa fille Barbara et de 3 autres membres de sa famille, pour affronter les Gouraud. Mais attention, Suzanne et sa famille comptent bien repartir en Vendée avec la cagnotte ! Alors qui des Giardina ou des Gouraud remportera le prix de Famille en Or ?